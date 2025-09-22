Un altro episodio di violenza ai danni del personale del trasporto pubblico locale. Questa mattina un autista di Busitalia è stato aggredito al capolinea di Vinciprova a Salerno poco dopo l’inizio del suo turno di lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, è stato prima insultato verbalmente e poi colpito con un pugno da un passeggero. L’autista ferito è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Secondo le testimonianze raccolte l’aggressore aveva già manifestato comportamenti molesti durante la corsa precedente, disturbando il personale e occupando abusivamente il mezzo.

Si tratta dell’ennesimo caso simile in pochi giorni dato che una settimana fa si era verificata un’altra aggressione ad un altro conducente di bus.

La Uiltrasporti, esprimendo piena solidarietà alla vittima, denuncia una situazione “inaccettabile” e chiede un intervento urgente delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine e dell’azienda “per garantire maggiore sicurezza a chi ogni giorno assicura un servizio essenziale per la collettività“.

FILT-CGIL e FIT-CISL denunciano l’ennesimo episodio di violenza ed esprimono piena solidarietà al collega coinvolto, vittima di un gesto vile e ingiustificabile: “È inaccettabile che chi garantisce ogni giorno il diritto alla mobilità per migliaia di cittadini sia lasciato solo, esposto a rischi crescenti e privato di strumenti di tutela. Condanniamo fermamente questo atto di violenza e ribadiamo con forza che non si può più attendere: le aziende devono attivare immediatamente il protocollo di sicurezza concordato in sede prefettizia. Non bastano le buone intenzioni, servono azioni concrete: sistemi di sorveglianza, presidi di sicurezza, formazione e supporto psicologico per il personale. Ogni aggressione è una ferita alla dignità del lavoro e alla tenuta del servizio pubblico“.