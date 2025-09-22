Battipaglia: migranti su e-bike truccate per correre. Denunciato il venditore, sequestrate le bici
Un commerciante denunciato, due auto con targa straniera fermate e 4 e-bike modificate sequestrate. È questo il bilancio di un’operazione messa a segno dalla Polizia Locale di Battipaglia, guidata dal Colonnello Giuseppe Forte.
Gli uomini della sezione Polizia Stradale, guidati sul campo dal Vicecomandante Sottotenente Domenico Di Vita, hanno organizzato un posto di blocco con l’ausilio di due pattuglie in via Spineta, nei pressi del centro per migranti.
Fermati quattro migranti in sella ad e-bike modificate con velocità dai 50 ai 100 km/h che sono state sequestrate.
Gli uomini della Polizia Locale, attraverso un’articolata attività di Polizia Giudiziaria, sono giunti all‘identificazione del venditore di veicoli atipici che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di frode nell’esercizio del commercio.
Nell’ambito dell’operazione sono state controllate anche due auto con targa ucraina che sono risultate non iscritte al Registro dei veicoli esteri (Re.Ve.) a seguito di noleggio. Per i conducenti è scattata la multa di 712 euro.
Con questa azione si colpisce il centro del commercio abusivo di velocipedi modificati che scorrazzano a forte velocità e senza rispettare le prescrizioni alla circolazione stradale anche nel centro cittadino.