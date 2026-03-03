Continuano le sfide per gli atleti e atlete di nuoto del team Meta Centro di San Rufo, che competono nel 24° Campionato Regionale di Nuoto CSI per conquistare il proprio posto in vista delle gare nazionali, che si disputeranno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dal 3 al 7 giugno.

La scorsa domenica, la 6^ giornata di Campionato si è svolta a Fisciano e ha visto gli agonisti della Meta Centro confrontarsi con altre squadre in diversi stili: 400 metri stile libero, 100 metri farfalla, 100 metri rana, 100 metri stile libero, 50 metri dorso, 200 metri misti.

Nello stile libero si sono distinti: Felisia Caggiano al 2° posto nei 400 metri Stile Libero – Ragazzi Femminile, Guglielmo Gasaro 3° nei 400 metri Stile Libero – Juniores Maschile, Matilde Di Zeo al 2° posto nei 100 metri Stile Libero – Juniores Femminile, Francesco D’Alvano 3° nei 100 metri Stile Libero – Juniores Maschile, Myriam Citera al 3° posto nei 100 metri Stile Libero – Cadetti Femminile.

Nei 100 metri Farfalla sono salite sul podio Sara Amodeo con l’oro nella categoria Juniores Femminile, Benedetta Volpe con l’argento sempre nella categoria Juniores Femminile e Asia Ilriti con il bronzo nella categoria Ragazzi Femminile.

Medaglia d’argento nei 100 metri Rana con Myriam Citera nella categoria Cadetti Femminile.

Primi posti anche nei 50 metri Dorso con il bronzo per Mattia Pio De Paola nella categoria Ragazzi Maschile e l’argento per Matilde Di Zeo nella categoria Juniores Femminile.

Medaglie di bronzo, infine, anche nei 200 metri misti a Benedetta Volpe nella categoria Juniores Femminile e Gugliemo Gasaro nella categoria Juniores Maschile.

“Queste 13 medaglie vinte ci incoraggiano e ci spronano ad allenarci con maggior vigore – commenta il trainer della squadra agonistica di nuoto Meta Centro Agostino Marmo – in vista del Campionato di Lignano. La prossima tappa ci vedrà impegnati a Mercogliano, in provincia di Avellino il prossimo 22 marzo”.