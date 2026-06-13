Rinnovate le cariche sociali dell’Associazione Internazionale “Joe Petrosino”. Vincenzo Petrizzo è il nuovo Presidente
L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Internazionale “Joe Petrosino” ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo mandato amministrativo.
All’esito delle votazioni, l’Assemblea ha eletto nuovo Presidente Vincenzo Petrizzo. Contestualmente, è stato deliberato il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta composto dai seguenti membri: Vincenzo Maria Pinto, Anita Lauria, Pina Petrizzo, Vincenzo Lamanna, Angela Morena ed Enrico Tepedino.
Il neo eletto Presidente provvederà a convocare nei prossimi giorni la prima seduta del Consiglio al fine di procedere all’assegnazione formale delle specifiche cariche statutarie e alla definizione delle linee programmatiche.
L’Associazione Internazionale “Joe Petrosino” ringrazia il Presidente uscente Pasquale Chirichella per l’alto senso di responsabilità, l’impegno istituzionale e la dedizione profusi nel corso del mandato concluso, augurando contestualmente buon lavoro alla nuova Dirigenza.
I membri dunque riconfermano l’impegno dell’Associazione nella promozione della cultura della legalità e nella valorizzazione della memoria storica di Joe Petrosino, in sinergia con le istituzioni locali, nazionali e internazionali.