Appiccano fuoco ad un cumulo di rifiuti nel quartiere Mariconda a Salerno e vengono denunciati.

Ieri mattina una coltre di fumo si è alzata in via Piacenza dove si era creata una discarica di spazzatura tra plastica, legno, pneumatici, elettrodomestici, abiti usati. Per sbarazzarsene, in tre hanno deciso di bruciarli, non senza recare danno all’ambiente e agli altri abitanti della zona.

I cittadini hanno immediatamente allertato i Carabinieri che hanno identificato i responsabili. I tre sono stati denunciati.