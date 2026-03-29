Fermato a un posto di controllo viene trovato con la droga.

E’ quanto accaduto ieri sera a Padula, dove un 24enne del posto è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e in seguito agli accertamenti è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina.

Per il giovane sono immediatamente scattate le manette in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si è conclusa con successo grazie alla costante presenza sul territorio dei militari dell’Arma guidati dal Capitano Veronica Pastori che con il continuo monitoraggio, acume investigativo e spirito d’osservazione si confermano un baluardo imprescindibile per il contrasto allo spaccio e all’uso di droghe, soprattutto tra i più giovani.