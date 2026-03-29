L’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina – Lagonegro ha partecipato al Congresso Nazionale organizzato dall’Unione Nazionale Giovani commercialisti che si è tenuto a Napoli il 25 e 26 marzo presso la mostra d’Oltremare.

Presenti il Presidente Nunzio Ritorto, la tesoriera Antonietta Siervo, insieme alla Presidentessa dei giovani commercialisti di Sala Consilina – Lagonegro Mariateresa Caracciolo, al vicepresidente Giovanni Lufrano, alla consigliera Francesca Ciminelli.

Il congresso ha visto la presenza ai tavoli oltre che del Presidente dell’Unione Nazionale Giovani Commercialisti Francesco Cataldi, anche del Presidente del Consiglio Nazionale Commercialisti Elbano De Nuccio, del direttore Nazionale dell’agenzia entrate Vincenzo Carbone.

Collegato in videoconferenza il viceministro Maurizio Leo.

In vista delle elezioni del 15 aprile, al termine del congresso si è tenuto anche un proficuo confronto tra il Presidente del Consiglio Nazionale uscente Elbano De Nuccio, che ha il sostegno deciso del Presidente Ritorto e di tutti i consiglieri dell’ordine di Sala Consilina – Lagonegro, e il candidato Presidente della lista opponente.