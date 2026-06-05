Salerno: alla vista dei Carabinieri cerca di fuggire ma viene bloccato e trovato con hashish e cocaina. Arrestato
Ieri a Salerno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio.
I Carabinieri hanno perquisito l’uomo che, alla vista dei militari, ha provato ad allontanarsi ma è stato subito bloccato.
E’ stato trovato con hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascoste all’interno di piccoli contenitori in plastica oltre a 410 euro verosimile provento dell’attività di spaccio.
Controlli all’abitazione dell’arrestato hanno permesso di trovare altri 100 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga.