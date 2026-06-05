La Polizia di Stato, con il personale della Squadra Volante della Questura di Salerno, ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti in famiglia.

L’intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che, al termine di una cerimonia familiare, stavano facendo rientro a bordo della stessa auto.

Nel corso della discussione, l’uomo avrebbe colpito l’ex moglie con un pugno al volto.