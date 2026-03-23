Salerno: albero si abbatte sui cavi della linea metropolitana, intervengono i Vigili del Fuoco
Vigili del Fuoco in azione a Salerno.
In via Gabriele D’Annunzio il tronco di un albero ha ceduto alla base, finendo con i rami sui cavi elettrici della linea metropolitana.
Per poter intervenire i caschi rossi hanno dovuto chiedere l’intervento degli addetti delle ferrovie per disattivare la linea elettrica.
E’ stata temporaneamente sospesa la circolazione sulla tratta fino al cessato pericolo.
L’intervento ha visto i Vigili del Fuoco impegnati con una squadra della sede centrale supportata da un’autoscala.