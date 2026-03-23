A Montesano nonno Vincenzo Bianco si reca a votare alle urne sul referendum alla soglia dei 100 anni
Compierà 100 anni nei prossimi giorni nonno Vincenzo Bianco, che questa mattina si è recato alle urne a Montesano Scalo per votare al referendum sulla Giustizia.
Nonno Vincenzo, nato nel 1926, questa mattina alle 9,25 si è recato alla sezione 9, nella scuola della frazione Scalo, per compiere il suo dovere di cittadino.
Una sorpresa nella sezione rappresentata dal Presidente Carmen Garofalo.
Il longevo cittadino montesanese ha dato un bellissimo esempio di civiltà, insegnando che non si rinnega mai il diritto civico della scelta.