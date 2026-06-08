Hanno preso il via a Salerno le riprese della terza stagione di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, la fiction Rai tratta dai romanzi di Diego De Silva.

Protagonista principale l’attore Massimiliano Gallo che interpreta l’avvocato Malinconico, dalla carriera tutt’altro che brillante e con una personalità contraddistinta da una semplicità di natura quasi fanciullesca e da una sensibilità che sfocia a volte in una filosofia introspettiva.

La regia è di Cosimo Gomez e la produzione è targata Rai Fiction in collaborazione con Viola Film. Nel cast anche le attrici Teresa Saponangelo, Giulia Bevilacqua e Lina Sastri.

“È uno dei personaggi che vesto più volentieri. Gireremo fino a metà ottobre, con una pausa ad agosto e speriamo di approdare su Rai 1 per la prossima primavera” ha annunciato Gallo.

Nelle scorse settimane a Salerno in tantissimi hanno partecipato ai casting per la terza stagione della serie molto apprezzata dal pubblico di Rai 1.