Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. Affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– Ikea, il noto colosso svedese specializzato nella vendita di mobili e complementi d’arredo, offre opportunità di stage retribuiti in diverse aree professionali. Questi tirocini hanno una durata di sei mesi e sono progettati per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per una carriera di successo all’interno dell’azienda. Le opportunità di stage sono disponibili in vari settori, tra cui: Logistica, Finanza, Gestione Immobiliare, Commerciale e Vendite. Non è necessaria alcuna esperienza pregressa per candidarsi agli stage. Ikea offre ai propri stagisti un compenso mensile di 850 euro lordi, oltre a un percorso di formazione che mira a preparare i partecipanti per una futura assunzione. Gli stage richiedono un impegno di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni di lavoro. Oltre alla retribuzione, Ikea fornisce anche un servizio mensa gratuito. Visita il sito di Ikea e vai alla sezione “Lavora con noi”, seleziona “Stage” come tipo di impiego, compila il modulo di candidatura con il tuo curriculum e le informazioni richieste

BANDI E CONCORSI

– Sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Caggiano tre bandi di interpello “Elenco idonei” ASMELAB per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato e parziale al 50%. Le figure ricercate sono: 1 Funzionario Contabile – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione Prova selettiva: 22 giugno ore 9:00; 1 Funzionario Amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione Prova selettiva: 25 giugno ore 9:00; 1 Istruttore Tecnico Geometra – Area degli Istruttori–Servizio Tecnico e Protezione Civile Prova selettiva: 29 giugno ore 9:00. Le prove si svolgeranno presso la sede provvisoria del Comune di Caggiano, in Via Nestore Caggiano n. 1. I candidati idonei interessati dovranno manifestare la propria disponibilità attraverso la piattaforma www.asmelab.it, secondo le modalità indicate nei rispettivi avvisi. Gli avvisi integrali sono disponibili sull’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del Comune di Caggiano

– Il Consorzio del Tuscolo, situato nel Lazio, ha annunciato l’apertura di tre concorsi per un totale di 15 assunzioni destinate a laureati e diplomati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni sono suddivise come segue: 7 assistenti sociali; 7 istruttori amministrativo – contabili; 1 funzionario amministrativo – contabile. Le selezioni per i concorsi si svolgeranno esclusivamente attraverso esami. Le prove consistono in una prova scritta di carattere teorico-dottrinale, che prevede la risoluzione di quesiti a risposta multipla e brevi elaborati; una prova orale. La domanda di partecipazione deve essere inviata unicamente in modalità telematica entro il 12 giugno attraverso la pagina dedicata della piattaforma inPA Bando e domanda: Assistenti Sociali Istruttori Amministrativo – Contabili Funzionario Amministrativo – Contabile

VALLO DI DIANO

– La G.O.P.I. – Protezione Civile ODV comunica che è stato pubblicato l’Avviso pubblico di selezione per 4 figure professionali da impiegare nell’ambito del Centro SAI di Caggiano. Le figure ricercate sono: 1 Psicologo/a; 1 Assistente Sociale; 1 Operatore Sociale; 1 Operatore Addetto alle Pulizie degli stabili del Centro SAI. Sede di lavoro: Caggiano (SA). Scadenza candidature: 28 giugno. Le domande dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo info@pec.gopi-onlus.it La candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’allegato (modulo 1 – modulo 2), allegando la documentazione richiesta dall’avviso. Per informazioni: info@gopi-onlus.it

– La Spolzino Termosanitari, con sede a Sala Consilina, è alla ricerca di magazzinieri da inserire nel reparto logistico. Per informazioni e cv contattare il numero 0975 45575 o inviare una email all’indirizzo info@spolzino.it

– Azienda operante nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, con sede nel Vallo di Diano, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. La ricerca è rivolta a candidati residenti nel Vallo di Diano e nelle zone limitrofe, comprese le aree confinanti della Basilicata. Figure ricercate: Addetto/a alla gestione contabile e amministrativa. La risorsa si occuperà di attività contabili, amministrative e di supporto alla gestione documentale aziendale. È preferibile la conoscenza del software gestionale TeamSystem; Addetto/a alla fatturazione. La figura si occuperà dell’emissione, registrazione e gestione della documentazione fiscale e commerciale legata alle attività di vendita e distribuzione. Non è indispensabile il diploma di ragioneria: saranno valutate anche candidature di persone precise, pratiche, attente e con buona capacità di apprendimento; Autista con patente B. Si ricerca una persona affidabile e puntuale per attività di consegna prodotti presso clienti del territorio. È richiesta patente B in corso di validità; Responsabile logistica. La risorsa coordinerà le attività legate all’organizzazione delle consegne, alla gestione dei flussi di magazzino e alla pianificazione operativa quotidiana. Si richiedono serietà, precisione, capacità organizzativa e predisposizione al lavoro in team. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse nel settore alimentare, logistico, amministrativo o distributivo. Sede di lavoro: Vallo di Diano, con operatività anche nei territori limitrofi della Campania e della Basilicata. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo c.v.foodjob.sa@gmail.com specificando nell’oggetto la posizione per la quale ci si candida

– Per ampliamento della propria flotta Curcio Trasporti e Servizi SRL seleziona autisti in possesso di patente C e CQC merci da inserire nel proprio organico presso la sede di Polla. Requisiti richiesti: patente C in corso di validità; CQC Merci; esperienza nel settore trasporti e logistica (preferibile); serietà, puntualità e disponibilità a trasferte; capacità di lavorare in team. Offriamo: inserimento in azienda solida e in continua crescita; contratto secondo CCNL di categoria; mezzi moderni e organizzazione strutturata; ambiente professionale e dinamico; possibilità di crescita professionale. Sede di lavoro: Polla – Zona Industriale Sant’Antuono. Invia il tuo CV a: risorseumane2@curciotrasporti.com Per informazioni: +39 3408409235

– Il supermercato Sole365 di Sala Consilina è alla ricerca di una figura da inserire nella Gastronomia. Gli interessati al ruolo possono candidarsi inviando il curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Confesercenti Vallo di Diano è alla ricerca di una risorsa da inserire in tirocinio per attività amministrative in un ambiente dinamico e in crescita. Attività principali: funzioni di segreteria; prima contabilità; compilazione documentale; gestione pratiche amministrative. Requisiti: diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia; buone capacità organizzative e attenzione ai dettagli; conoscenza base del pacchetto Office. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo garanziagiovani@impresealcentro.it

– Il supermercato Sole365 di Sala Consilina è alla ricerca di una figura che ricopra il ruolo di cassiere. Per potersi candidare è necessario avere il diploma di Scuola media superiore. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. È possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di istruttori sportivi (nuoto, fitness, corsi di gruppo) e animatori per bambini e ragazzi. Requisiti richiesti: persone dinamiche, solari e affidabili; spirito di squadra e voglia di crescere. Cosa viene offerto: ambiente giovane e stimolante; formazione e crescita professionale; contratto e compensi in linea con l’esperienza; possibilità di lavorare in un grande centro sportivo. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail metacentrossd@gmail.com . Per maggiori info: 0975/395074

– Azienda strutturata con sede a Sala Consilina seleziona una figura contabile amministrativa con esperienza da inserire stabilmente nel proprio organico. Mansioni principali: gestione fatture passive; registrazione e controllo pagamenti; gestione magazzino e DDT; tenuta della prima nota; utilizzo di programmi gestionali aziendali. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel ruolo; buona autonomia operativa; dimestichezza con software gestionali; profilo giovane, dinamico e orientato al lavoro in team. La selezione è orientata verso candidati che abbiano già maturato esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Sala Consilina (SA). Contesto lavorativo: ambiente professionale, organizzato e collaborativo, con inserimento in un team multidisciplinare. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a gestionecontabile.vallodidiano@gmail.com

– L’azienda Edil Group srl, con sede a Teggiano, è alla ricerca di un operatore edile. E’ possibile inviare il proprio curriculum alla mail edilgroup2005@gmail.com. Per informazioni contattare il numero 350/5045616

– L’azienda Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Silla di Sassano, ricerca carpentieri sagomatori per ferro da costruzione da inserire nel personale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0975/70088

– Addesso Living è alla ricerca di una figura da inserire nel team commerciale presso lo showroom di Polla. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, consulenza alla vendita e gestione delle trattative, garantendo un’esperienza d’acquisto professionale. Requisiti:⁠ esperienza nel ruolo (preferibilmente in showroom o settori affini); buona conoscenza degli strumenti informatici; ⁠ottime capacità comunicative e relazionali; attitudine al lavoro in team e orientamento al cliente. Cosa offriamo: ⁠contratto full time; lavoro anche il sabato mattina; ⁠supporto alla crescita professionale. Sede: Polla (in presenza) Se interessato/a, invia il tuo CV alla mail job@addessoliving.it

– La concessionaria Imparato Service ricerca Addetto/a all’Accettazione Clienti da inserire nel reparto assistenza e riparazione veicoli. La risorsa si occuperà di: accoglienza clienti in officina, apertura ordini di lavoro e accettazione veicoli, raccolta segnalazioni e descrizione interventi richiesti, pianificazione appuntamenti manutenzione e riparazioni, preventivazione base e aggiornamento clienti sullo stato dei lavori, coordinamento con i tecnici di officina, gestione telefonate, email e pratiche amministrative. Requisiti richiesti: ottime capacità relazionali e orientamento al cliente, buone competenze organizzative e informatiche, precisione e capacità di gestione delle priorità, esperienza in officina, concessionaria o assistenza clienti (preferibile), interesse per il settore automotive. Offriamo: inserimento in ambiente professionale e strutturato, formazione tecnica iniziale, contratto commisurato all’esperienza, possibilità di crescita nel settore assistenza. Gli interessati possono inviare il curriculum su WhatsApp al + 39 347/5851431

– Il supermercato Rossotono di Polla cerca varie figure da inserire in organico. Gli interessati a conoscere i vari ruoli ricercati e a candidarsi possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo supermercatort.polla@gmail.com

– Il Caseificio Campolongo di Montesano cerca una figura di entrambi i sessi per supporto a magazzino e punto vendita. Inserimento in una realtà artigianale strutturata. Candidati inviando il curriculum vitae a info@caseificiocampolongo.it

– Il Supermercato Sole365 a Sala Consilina è alla ricerca di un macellaio. È preferibile un’esperienza pregressa nel settore. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Gli interessati possono inviare la propria candidatura con curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di una figura da inserire per la manutenzione dei campi da tennis. Periodo di lavoro: dal 15 aprile, per una durata di 6 mesi. Orari: dal lunedì al venerdì, fascia pomeriggio/sera – sabato mattina. Attività principali: cura e manutenzione ordinaria dei campi da tennis, preparazione campi per attività sportive, controllo generale delle strutture. Contratto e retribuzione commisurati all’esperienza del candidato. Inviare la candidatura o richiedere informazioni a: metacentrossd@gmail.com – 0975/395074

– Azienda del Vallo di Diano ricerca figure da inserire nel proprio organico. I candidati ricercati devono ricoprire: il ruolo di autisti addetti al trasporto di merci e devono possedere la patente C e CE, età massima accettabile 45 anni; il ruolo di operatore addetto alla lavorazione di materie plastiche con una formazione in materia tecnico-scientifica e sono da inserire in area produzione. Si richiede capacità a lavorare in team ed attitudine al problem solving. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: risorse.umane.t@gmail.com

– L’azienda Elettro Service S.r.l con sede a San Rufo è alla ricerca di varie figure: operaio da cantiere su lavori stradali; operaio da cantiere con patente C. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info.elettroservice@virgilio.it o chiamare al numero 348-3883573

– La Oxinola S.r.l., società operante nel campo dei gas tecnici, per la sede di Polla ricerca candidati interessati a svolgere un tirocinio formativo retribuito che prevede un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo interessante e finalizzato all’inserimento e alla stabilizzazione lavorativa. La risorsa ideale deve essere in possesso di diploma di scuola superiore di profilo tecnico. Mansione: gestione del magazzino, ricevimento e spedizione merci, emissione documenti di trasporto, consegne su clientela. Requisiti: forte motivazione e determinazione, capacità di collaborazione in team e organizzazione, capacità manuali, abilità alla guida di automezzi. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Per candidature inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: lavoraconnoi@oxinola.it

– Noto locale del Vallo di Diano per ampliamento dell’organico è alla ricerca delle figure di barista e cameriere. Per informazioni e candidature chiamare il 335/5624659 oppure scrivere a futurafgsrl@yahoo.com

– Azienda con sede nel Vallo di Diano è alla ricerca di una figura femminile per la gestione delle pagine social. La risorsa, nel dettaglio, dovrà occuparsi anche della creazione di contenuti da pubblicare sui vari social dell’azienda. Per maggiori dettagli e per inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla seguente mail: annuncilavoro@ondanews.it specificando nell’oggetto l’annuncio

– Magic Hotel di Atena Lucana cerca una figura da inserire in sala full time o part time, con orari flessibili. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 348 3973163

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– Sportissimo Bloisi con sede a Padula Scalo, specializzato in vendita di abbigliamento e scarpe dei marchi più glamour, ricerca una commessa, anche part time, da inserire nel reparto sportivo. Per informazioni è possibile recarsi nella sede di via Nazionale. In alternativa ci si può rivolgere al numero 377/5972014

– Russo Service Srl di Sala Consilina è alla ricerca di due figure da integrare nel proprio team. Le figure richieste sono: meccanici; elettrauti. Per queste mansioni sono ricercate persone sia con comprovata esperienza, sia giovani da formare alla prima esperienza. I candidati possono inviare i loro curriculum all’indirizzo mail info@russoservicesrl.com Per ulteriori informazioni chiamare lo 0975 21730, interno 4

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico. Offerta: corsi di formazione presso Volkswagen; contratto di lavoro; ottima retribuzione. Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5851431

– Siamo alla ricerca di giovani talenti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, motivati e preparati, pronti a contribuire con competenza e creatività ai nostri progetti. La posizione richiede capacità tecniche e progettuali, nonché una propensione al lavoro in team. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura, età massima di 35 anni, esperienza pratica nell’utilizzo di software di progettazione architettonica ed impiantistica (AutoCAD, Revit, ACCA, ecc.), buone capacità di comunicazione e di lavoro in squadra, passione per l’innovazione e il design sostenibile, disponibilità a continuare la formazione professionale. Offriamo: ambiente di lavoro stimolante e professionale, opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, accesso a progetti di alta complessità e rilevanza, formazione continua e aggiornamento professionale, team di lavoro collaborativo e supportivo, retribuzione basata sull’esperienza professionale del candidato. Inviare il proprio curriculum a all’indirizzo e-mail annuncio.studioingegneria@gmail.com. Le candidature saranno valutate con attenzione e solo i profili in linea con i requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio

– L’azienda Cardinale Group, con sede nella zona industriale di Teggiano, è alla ricerca della figura di magazziniere. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail lavoro@cardinalegroup.it

– L’azienda Sidel srl di Buonabitacolo, specializzata nei serramenti, seleziona giovani diplomati da inserire nel reparto commerciale. Gli interessati, anche senza esperienza, devono essere aperti alla formazione e a un lavoro di sviluppo e crescita professionale. Prevista continua formazione e supporto completo oltre che un’assunzione diretta. Inviare il curriculum a info@sidelsrl.it

– La Concessionaria Cosilinauto con sede a Sala Consilina e Potenza è alla ricerca di varie figure da inserire in organico. Nello specifico si cercano meccanici e meccatronici. Le figure ricercate devono essere specializzate. Gli interessati possono candidarsi telefonando al numero 335/5387839

– Una concessionaria con sede a Sala Consilina ricerca meccanico con esperienza da inserire nel proprio team. Ottima retribuzione rispettando gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 con sabato libero. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncio.concessionaria@ondanews.i