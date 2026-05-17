Ieri a Salerno, il dottor Tommaso Pellegrino è stato insignito del Premio “Giovanni da Procida”, figura importante della Scuola Medica Salernitana e politico lungimirante e coraggioso.

“Ricevere questo riconoscimento mi onora profondamente e mi rende orgoglioso di essere annoverato tra i salernitani che, ciascuno nel proprio ambito, si sono impegnati per la crescita e la valorizzazione della nostra comunità” ha commentato con gioia Pellegrino.

Il premio celebra le eccellenze che, con passione e competenza, contribuiscono alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio, ribadendo il principio secondo cui solo attraverso il sapere si costruiscono comunità forti, libere e competitive. Quest’anno sono state individuate sei aree tematiche, specchio dei pilastri della vita pubblica e professionale: cultura, politica e Amministrazioni degli Enti Locali e Nazionali, impresa e territorio, scuola e istruzione, medicina e professioni sanitarie.

Il Premio rende omaggio a una delle figure più illustri della storia cittadina, al medico della celebre Scuola Medica Salernitana, consigliere e cancelliere di Federico II e precettore di Manfredi di Sicilia. Giovanni da Procida fu protagonista di una stagione politica e culturale straordinaria. Artefice dei Vespri Siciliani e promotore dello sviluppo economico della città, contribuì alla crescita della Fiera Mercantile e al potenziamento del porto, ancora oggi motore pulsante dell’economia salernitana. Un uomo di scienza e diplomazia, di visione e coraggio, il cui nome è inciso persino oltre i confini nazionali, come testimonia la “Calle De Procida” a Valencia.