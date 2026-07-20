Terremoto politico ad Eboli dove il Comune si avvia al commissariamento. Questa mattina il sindaco Mario Conte ha parlato in conferenza stampa per chiarire la situazione in attesa dello scioglimento ufficiale da parte del Prefetto e della nomina del Commissario prefettizio.

Sabato il Consiglio comunale è andato deserto in seconda convocazione e quindi non è stato possibile approvare il rendiconto di gestione. Si va dunque verso lo scioglimento del Consiglio comunale per la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge, dopo che il Prefetto aveva già concesso 20 giorni previsti dalla procedura per adempiere.

Sono quattro le sedute di Consiglio andate deserte nell’ultimo periodo così come è fallito anche il tentativo di votare il rendiconto con il sostegno di Fratelli d’Italia, del Pd e di Eboli Responsabile.

Conte in conferenza stampa ha annunciato un comizio pubblico per documentare quanto fatto in 5 anni, ma ha anche puntato il dito contro gli ex membri della maggioranza, tra cui il vicesindaco Sgritta, il capogruppo Lavorgna, i consiglieri Pirro e Moscariello e Ruocco del gruppo misto.

Non sono mancati gli attacchi al Pd e all’ex sindaco Cariello.

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