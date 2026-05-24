Elezioni Amministrative 2026. L’affluenza nei comuni del salernitano
Domenica 24 e lunedì 25 maggio in diversi comuni italiani gli elettori sono chiamati al voto per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale.
Nei comuni con più di 15.000 abitanti il sistema elettorale è maggioritario a doppio turno con la possibilità di effettuare il voto disgiunto. Nei comuni fino a 15.000 abitanti viene eletto direttamente il candidato Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.
Nel salernitano si vota nella città di Salerno ma anche in diversi comuni tra cui Sassano, Pertosa e Polla.
I dati dell’affluenza:
|COMUNE
|24 maggio
ore 12.00
|24 maggio
ore 19.00
|
24 maggio
ore 23.00
|
25 maggio
ore 15.00
|%
|%
|%
|%
|SALERNO
|13,02
|CAMPAGNA
|14,92
|CASAL VELINO
|16,65
|CELLE DI BULGHERIA
|11,21
|LAURINO
|12,28
|PERTOSA
|12,76
|POLLA
|12,89
|POSTIGLIONE
|15,55
|SAN GIOVANNI A PIRO
|9,70
|SASSANO
|16,56
|SICIGNANO DEGLI ALBURNI
|20,86