Domenica 24 e lunedì 25 maggio in diversi comuni italiani gli elettori sono chiamati al voto per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti il sistema elettorale è maggioritario a doppio turno con la possibilità di effettuare il voto disgiunto. Nei comuni fino a 15.000 abitanti viene eletto direttamente il candidato Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

Nel salernitano si vota nella città di Salerno ma anche in diversi comuni tra cui Sassano, Pertosa e Polla.

I dati dell’affluenza:

COMUNE 24 maggio ore 12.00 24 maggio ore 19.00 24 maggio ore 23.00 25 maggio ore 15.00 %

% % % SALERNO 13,02 CAMPAGNA 14,92 CASAL VELINO 16,65 CELLE DI BULGHERIA 11,21 LAURINO 12,28 PERTOSA 12,76 POLLA 12,89 POSTIGLIONE 15,55 SAN GIOVANNI A PIRO 9,70 SASSANO 16,56 SICIGNANO DEGLI ALBURNI 20,86