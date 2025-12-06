Roccadaspide: smaltimento illecito di rifiuti in una vasta area. Tre persone denunciate
Una lotta senza fine quella del contrasto agli illeciti ambientali da parte dei Carabinieri Forestali in provincia di Salerno. L’ennesimo intervento repressivo è stato finalizzato ad interrompere una illecita attività che da tempo veniva svolta da un imprenditore con la collaborazione e disponibilità di un tecnico e di una impresa compiacente da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale Capaccio-Paestum, in collaborazione con il personale del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos APS.
L’operazione ha consentito di individuare il responsabile di un diffuso fenomeno di inquinamento riconducibile allo smaltimento e tombamento di inerti di origine edilizia e altre tipologie di rifiuti. Dopo il controllo presso l’azienda artigiana a Roccadaspide i militari e il personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos hanno accertato che l’imprenditore per realizzare delle aree presumibilmente da destinare a parcheggi aveva smaltito illecitamente tonnellate di rifiuti nei terreni di sua proprietà per poi favorirne la copertura con terreno vegetale e terre di scavo e sconvolgere di fatto quella che era l’originaria orografia del territorio in assenza di qualsiasi titolo abilitativo.
E’ stato accertato che il titolare dell’azienda con la collaborazione di un’azienda edile e di un tecnico aveva realizzato numerosi riempimenti ma anche l’illecito innalzamento del piano di campagna al fine di ampliare dei piazzali aziendali e creare una nuova viabilità di servizio su una superficie di 5000 mq.
Alla luce di quanto accertato sono state sequestrate la superficie aziendale e la viabilità di accesso all’area in quanto realizzate dall’apporto e dal tombamento di rifiuti e sono stati denunciati il titolare della società proprietaria dei terreni, il titolare dell’azienda edile e il direttore dei lavori del cantiere perché in concorso tra loro hanno favorito l’illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi con conseguente applicazione delle nuove e più incisive sanzioni introdotte dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi” nonché per violazioni alla normativa edilizia.