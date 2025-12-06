Il Network Giovani Campania, la struttura giovanile del Movimento 5 Stelle, esprime pieno sostegno alla prospettiva di un ruolo centrale di Roberto Fico nel futuro politico della regione. Per decine di attivisti e partecipanti agli incontri territoriali l’ex Presidente della Camera rappresenta infatti la persona giusta per inaugurare una nuova fase politica e sociale in Campania. Molti giovani lo considerano un modello credibile, capace di coniugare coerenza istituzionale e vicinanza al territorio, qualità che ne fanno una figura di riferimento non soltanto a livello regionale ma anche nazionale. In particolare, viene riconosciuta a Fico la volontà di affrontare con decisione una delle emergenze più sentite dalle nuove generazioni: la costante emigrazione giovanile dal Sud.

Secondo gli attivisti l’interesse crescente verso figure istituzionali solide deriva dal desiderio di un modo diverso di fare politica, costruito dal basso e fondato su partecipazione, trasparenza e coinvolgimento reale delle energie studentesche, universitarie e associative.

I giovani non vogliono più essere semplici spettatori, ma desiderano assumere un ruolo attivo nelle scelte che riguardano lavoro, ambiente, mobilità, formazione e diritti. In questo percorso molti individuano in Fico una guida capace di favorire un cambiamento autentico.

Negli ultimi mesi gli incontri regionali dedicati all’Agenda Giovani, un documento che raccoglie le proposte emerse dal confronto tra centinaia di ragazzi, hanno mostrato una partecipazione crescente e un forte desiderio di incidere sul futuro della Campania. Durante questi appuntamenti Fico ha espresso apprezzamento per il contributo delle nuove generazioni, riconoscendone la centralità nella definizione delle priorità politiche. Per molti partecipanti è stato significativo percepire che il loro contributo non veniva trattato come accessorio, ma come elemento determinante di un progetto più ampio: “Dopo anni in cui la sensazione dominante era quella di parlare nel vuoto, oggi si registra un clima diverso, più aperto all’ascolto e alla condivisione“.

Il Network Giovani Campania ribadisce che il vero rinnovamento non può ridursi a uno slogan, ma deve tradursi in un percorso concreto fatto di investimenti sulla formazione, sulle opportunità lavorative, sugli spazi culturali e sociali e sulla possibilità per i giovani di restare nella propria terra costruendo qui il proprio futuro. È proprio per questo che tanti guardano a chi ha dimostrato di voler porre questi temi al centro dell’agenda politica.

L’obiettivo condiviso è la definizione di un’agenda comune che possa incidere anche sulle politiche nazionali, con uno sguardo proiettato verso il 2027. Le discussioni emerse durante gli incontri territoriali mostrano chiaramente come il dibattito sul rinnovamento non si esaurisca nel nome di un candidato, ma riguardi una trasformazione più ampia e strutturale, capace di mobilitare una generazione desiderosa di assumersi responsabilità concrete.

“In questo contesto il sostegno a Roberto Fico rappresenta una scelta coerente con la volontà di costruire una Campania più equa, partecipata e orientata al futuro” affermano.