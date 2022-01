Salernitana. Walter Sabatini incontra la squadra in allenamento e mister Colantuono

Sono ripresi questo pomeriggio presso il Centro Sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. I granata impegnati nella gara di sabato contro la Lazio hanno svolto un lavoro di ripristino aerobico mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un lavoro in palestra seguito da esercitazioni tecnico-tattiche e possessi palla.

Strandberg e M. Coulibaly hanno svolto un lavoro atletico specifico. Zortea non ha preso parte all’allenamento a causa di faringotonsillite.

Per l’occasione il nuovo Direttore Sportivo Walter Sabatini ha incontrato la squadra e mister Stefano Colantuono durante la sessione di allenamento pomeridiano. Ieri il Ds si è presentato in conferenza stampa ringraziando tutti per l’accoglienza straordinaria e annunciando che lavorerà per costruire “una squadra determinata, pronta a combattere ogni settimana una battaglia sportiva“.

La preparazione degli uomini di Colantuono riprenderà domani alle ore 15.00.

