Solleva polemiche l’ordinanza del sindaco di Sala Consilina che disciplina il conferimento dei rifiuti urbani e dispone che tutte le utenze domestiche e commerciali presenti lungo via Matteotti dal civico 266 al civico 1 e lungo via Mezzacapo dal civico 1 al civico 180 debbano conferire i rifiuti in strada dalle ore 3.30 alle ore 5.00, trattandosi di un’area a più alta densità abitativa dove l’esatta osservanza della prescrizione circa l’orario di conferimento (dalle ore 22.00 alle ore 24.00) comporta l’accumulo di spazzatura su strade e marciapiedi.

In merito all’ordinanza interviene il gruppo di minoranza consiliare “Salesi”, capeggiato da Domenico Cartolano.

“Premesso che le condizioni igieniche e di decoro urbano delle vie Matteotti e Mezzacapo a causa del conferimento dei rifiuti rappresentano un problema serio, al quale andava data una soluzione, è vero, – affermano – non capiamo come sia stato possibile far ricadere tale problema sui sogni tranquilli dei cittadini salesi. Predisporre con apposita ordinanza che l’orario per il conferimento dei rifiuti venga ristretto dalle 3.30 alle 5:00, pensando forse che i salesi siano un popolo insonne, ci sembra più uno scherzo che altro. Forse siamo a carnevale e non ce ne siamo resi conto?! Tale soluzione studiata e adottata dall’Amministrazione comunale non farà altro che aumentare i disagi per i cittadini ed i cumuli di spazzatura nelle strade secondarie e di periferia già tristemente note per abbandono selvaggio di rifiuti“.

Per l’opposizione si doveva pensare a soluzioni alternative, “ascoltando per esempio le proposte degli amministratori dei condomini delle strade interessate dall’ordinanza, i quali avevano avanzato l’ipotesi della installazione di box condominiali per il conferimento. Contenitori da installare in luoghi adatti e da valutare a seconda dei casi. Si potevano valutare gli eventuali costi di una raccolta nelle prime ore notturne“.

“Il gruppo Salesi – concludono – dunque esprime solidarietà al sindaco (!!!) e a tutti i cittadini ed esercenti delle vie Mezzacapo e Matteotti auspicando una revisione del provvedimento e sonni tranquilli. Speriamo di essere su Scherzi a Parte!“.

– Chiara Di Miele –