La “Notte della Tammorra” chiude questa sera a Montesano la 7^ edizione di “Re Panuozzo

Chiude i battenti questa sera a Montesano Scalo la 7^ edizione di “Re Panuozzo”, l’evento gastronomico che celebra la cultura partenopea organizzato dall’Associazione “L’Isola che non c’è”.

Ben quattro le serate che hanno fatto registrare presenze record non solo dal Vallo di Diano ma anche dai territori limitrofi del Salernitano, del Potentino e dell’Alta Calabria.

Diversi gli stand che ricreano le pittoriche viuzze di Napoli e che celebrano lo street-food con pizza fritta, frittatine di maccheroni, crocchettoni ripieni, panini con polpette e cuoppi di pesce. Presente anche il “re” della manifestazione, il panuozzo, proposto in tante varianti.

Spazio anche all’intrattenimento con spettacoli affidati alla direzione artistica della Stilnovo band. La gara canora “The Singer”, dedicata a don Maurizio Esposito, ha premiato, occorre ricordare, i talentuosi Gianmarco Ungaro (Premio BCC Buonabitacolo), Antonella Sole (Premio Garone Habitat) e Angelo Masullo (Premio Stilnovo Band). Spazio alla moda poi, dove è stata eletta Miss Regina Margherita la giovanissima Caterina Cestari. Doppia elezione per Elena Paciello che ha conquistato la fascia di Miss Sposa e Miss Eleganza. Sfilata in passerella anche per i ragazzi: a conquistare il titolo di Mister Scugnizzo è stato Salvatore D’Elia mentre il titolo di Mister Eleganza è andato a Giuseppe Giuliano.

Tante le parentesi musicali di alto livello affidate in queste sere: dalla Sinnombre Band alla Cono D’Elia Band oltre alla presenza del promettente soprano montesanese Martina Bianculli.

Intrattenimento, inoltre, affidato alla Gastonbot Animation.

Tutela ambientale al centro della manifestazione che ha visto l’allestimento di un’isola ecologica in piazza dove è possibile conferire i rifiuti della serata in cambio di una piantina.

Questa sera l’evento si chiuderà con la Notte della Tammorra insieme ai “Via Nova” e alla “Compagnia Suonn e Passioni” che faranno ballare fino a tarda notte piazza Larocca.

