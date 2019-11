Sala Consilina: violento scontro tra un’auto e un furgone sulla Statale 19

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Sala Consilina.

Un’auto e un furgone, una BMW X5 e un Fiat Daily, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati sulla Strada Statale 19 in località Fonti.

A bordo della BMW due donne e due bambini di Episcopia in provincia di Potenza, mentre alla guida del Fiat Daily un uomo di Sala Consilina. Nello scontro non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Elena Francesca Comuniello –