Il countdown è ufficialmente iniziato: domenica 17 maggio, il sipario del Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si alzerà per la quarta edizione della Rassegna di Danza “Federica Tropiano”.

L’evento, a cura dell’Associazione 21 Passi, vuole ricordare Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, e trasforma il suo sogno in un’opportunità concreta per tantissimi ragazzi e ragazze che hanno la possibilità di progredire nella loro formazione artistica grazie al sostegno delle borse di studio messe in palio.

La grande novità di quest’anno è la partecipazione straordinaria del Maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Icona della danza mondiale, Paganini non solo siederà in giuria ma terrà uno stage esclusivo durante la giornata dell’evento: un’occasione irripetibile per gli allievi di studiare e perfezionarsi con una leggenda del balletto classico prima di calcare il palco della rassegna.

Quest’anno la rassegna vedrà la partecipazione di circa 150 ballerini provenienti da diverse città, pronti a sfidarsi in un clima di sana competizione e condivisione.

A valutare le esibizioni di solisti, passi a due e gruppi nelle discipline Classico, Moderno, Contemporaneo, Hip Hop e Latin Style sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto a Raffaele Paganini, tornano i giurati storici della manifestazione: Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano.

A rendere la giornata ancora più speciale sarà il ritorno di Pierpaolo Monzillo. Già plurivincitore nelle scorse edizioni, Pierpaolo torna a casa per condividere il suo percorso che lo ha portato fino al banco della scuola di “Amici”.

In palio diverse borse di studio per un valore complessivo fino a 1.200 euro, disponibili anche grazie al prezioso supporto dell’Associazione Monte Pruno Giovani, da sempre attenta a valorizzazione le nuove generazioni, e a queste si aggiungono altre tre borse di studio donate da alcune aziende del territorio tra cui DFL e AEFFEService.

“Siamo arrivati alla quarta edizione con la stessa emozione del primo giorno ma con una consapevolezza sempre maggiore – dichiara Ilaria Tropiano, presidente dell’Associazione 21 Passi – La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è un regalo immenso per i partecipanti e un onore per noi. Ogni passo fatto su questo palco è un modo per far continuare a danzare Federica e contribuire concretamente al futuro dei giovani partecipanti”.

L’evento è gratuito.