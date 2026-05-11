Abbandonano rifiuti speciali a Battipaglia ma vengono identificati grazie alla videosorveglianza. Due denunce
Abbandonano rifiuti e vengono scoperti dalla Polizia Municipale a Battipaglia.
Gli uomini della Sezione Videosorveglianza, coordinati dal Vice Comandante Domenico Di Vita, hanno messo in campo numerose attività per individuare utenti che abbandonano rifiuti.
Dopo aver estrapolato delle immagini dei dispositivi di videosorveglianza, i caschi bianchi sono risaliti a due persone che in concorso tra loro, utilizzando un veicolo di proprietà, avevano abbandonato rifiuti speciali non pericolosi in via Guiscardo, in località Castelluccio.
Entrambi sono stati denunciati. Alla luce della nuova riformulazione del Codice della Strada è stata ritirata anche la patente di guida al conducente del veicolo con annessa misura cautelare del sequestro amministrativo.