Vende una bottiglia di superalcolico ad un minorenne, denunciato a Salerno.

Nell’ambito dei servizi per il controllo della movida cittadina gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Rosario Battipaglia, hanno effettuato diversi accertamenti ad esercizi commerciali al fine di contrastare il fenomeno della somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni.

Nel corso delle verifiche effettuate è stato sanzionato un supermercato del centro città, gestito da personale extracomunitario. Gli agenti intervenuti hanno proceduto alla denuncia del titolare dell’attività, mentre il minore è stato affidato ai genitori.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della vendita e somministrazione di alcolici ai minori.