Sala Consilina: scontro tra due auto in contrada Quattro Querce. Un ferito

Un incidente è avvenuto questa mattina a Sala Consilina, in contrada Quattro Querce.

Per cause ancora in corso d’accertamento, una Fiat Panda con a bordo un uomo del posto, e una Ford Fiesta, guidata da una donna, si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Per i rilievi del caso presenti i Carabinieri della locale Stazione. I mezzo sono stati rimossi e recuperati dal Soccorso Stradale Pastore Assistance di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –