Sala Consilina: scippa una catenina durante la “Giornata dell’Arte”. Denunciato
Momenti di tensione ieri nel corso dei festeggiamenti per la “Giornata dell’Arte” dedicata agli studenti a Sala Consilina.
Durante l’evento musicale e di festa un 25enne proveniente dall’hinterland vesuviano avrebbe scippato una catenina dal collo di uno dei presenti.
L’intervento repentino dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, diretti dal Maresciallo Maggiore Giovanni Cunsolo, ha permesso di individuare l’autore del gesto che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Ancora una volta l’azione tempestiva dei militari dell’Arma della Compagnia, agli ordini del Capitano Veronica Pastori, ha assicurato tranquillità e rispetto della legalità nel corso di un evento dedicato ai giovanissimi.