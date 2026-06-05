La Fondazione Monte Pruno e la Banca Monte Pruno, in collaborazione con Falaut Afi Ets e con il supporto della Pro Loco di Teggiano, promuovono per domani, sabato 6 giugno, un’iniziativa culturale presso il Castello Macchiaroli.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione delle eccellenze culturali, storiche e paesaggistiche portato avanti da anni dai due enti nei territori del Cilento, Vallo di Diano, Alburni e Basilicata. La scelta è ricaduta su Teggiano, autentico gioiello medievale del Mezzogiorno, custode di un patrimonio storico e culturale di grande valore.

La manifestazione unirà la visita al Castello Macchiaroli a un concerto di musica classica dei “Solisti dell’Orchestra Caracciolo” in abiti d’epoca, offrendo un’esperienza che coniuga cultura, musica e identità territoriale. Determinante il contributo della Pro Loco di Teggiano, guidata dalla Presidente Concettamaria Cantelmi, che ha collaborato all’organizzazione delle attività di valorizzazione delle tradizioni locali.

Alla presentazione dell’evento interverranno Michele Albanese, Presidente della Banca Monte Pruno e della Fondazione Monte Pruno, Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Di Candia, Sindaco di Teggiano, Concettamaria Cantelmi, neo Presidente della Pro Loco di Teggiano, e la Direttrice Artistica Anna Malesci.

“La missione della Banca Monte Pruno e della Fondazione Monte Pruno non si esaurisce nel sostegno all’economia locale – afferma Michele Albanese – ma comprende anche la tutela e la promozione dell’identità dei nostri territori. Crediamo che la cultura sia uno strumento di crescita e sviluppo e continuiamo a investire nella valorizzazione di luoghi che custodiscono la nostra storia. Teggiano rappresenta un patrimonio di straordinaria bellezza e un’importante opportunità di attrazione culturale”.

“L’iniziativa si inserisce nel percorso che la Fondazione Monte Pruno porta avanti per creare occasioni concrete di promozione culturale e territoriale – dichiara Cono Federico –. La collaborazione tra realtà diverse è fondamentale per generare valore e nuove opportunità di crescita”.

“Per la Pro Loco di Teggiano è motivo di grande orgoglio partecipare a questo progetto – sottolinea Concettamaria Cantelmi –. Ringraziamo la Fondazione Monte Pruno e la Banca Monte Pruno per aver scelto la nostra città e il Castello Macchiaroli come protagonisti di una giornata dedicata alla storia e alle tradizioni locali”.

Anche Anna Malesci evidenzia il valore del connubio tra musica e territorio: “Portare la musica classica in un contesto così ricco di storia significa creare un dialogo tra arte e memoria. Il concerto dei Solisti dell’Orchestra Caracciolo offrirà un’esperienza culturale di grande qualità”.

Il programma prenderà il via alle ore 15.30 con la visita guidata al Castello Macchiaroli. Alle ore 16.15 si terrà la presentazione del progetto culturale promosso dalla Fondazione Monte Pruno, dalla Banca Monte Pruno, dalla Pro Loco di Teggiano e da Falaut Afi Ets. A seguire, alle ore 17.00, il concerto dei “Solisti dell’Orchestra Caracciolo” in abiti d’epoca.

L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata al numero WhatsApp 330-706864.