Emozione e un alto senso delle Istituzioni questa mattina a Potenza sono stati gli elementi predominanti delle celebrazioni per il 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La Legione “Basilicata” ha vissuto un momento particolarmente sentito che ha messo in risalto il legame indissolubile tra l’Arma e il territorio lucano all’interno della Caserma Lucania.

La cerimonia militare è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Carabinieri Caduti, alla presenza del Comandante della Legione Basilicata, Generale di Brigata Luca Mennitti, del Comandante del Comando Provinciale di Potenza, Colonnello Luca D’Amore, e delle massime Autorità civili, militari e religiose della regione, dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dei familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Presenti inoltre il Presidente della Regione Vito Bardi, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, il Procuratore Generale di Potenza Camillo Falvo, il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, i Sindaci del potentino, tra cui quello del capoluogo Vincenzo Telesca, e le scolaresche.

Dopo il picchetto d’onore al Generale Mennitti sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell’Arma Salvatore Luongo.

“Celebriamo una ricorrenza in cui memoria, identità e servizio si incontrano. Una storia costruita giorno dopo giorno da donne e uomini che hanno scelto di seguire il Paese con disciplina e onore. Celebrare l’Arma significa ricordare le nostre radici ed essere presidio di legalità in una prossimità autentica che viene percepita in ogni comunità lucana come punto di riferimento sicuro. Il rapporto con i cittadini è di fondamentale importanza perché l’efficacia del nostro servizio si misura da come loro percepiscono la sicurezza. Viviamo un tempo segnato da fenomeni criminali sempre più articolati e l’Arma, di fronte a queste sfide, continua ad adattarsi con le altre Forze di Polizia e Armate” ha affermato nel suo discorso il Generale Mennitti.

Al termine della cerimonia sono state consegnate le ricompense ai militari dell’Arma che si sono distinti in importanti operazioni a tutela della legalità e del bene comune. Tra questi il Maresciallo Alessio Pepe che a Genzano di Lucania ha assicurato alla giustizia il responsabile di una rapina ad un’anziana, il Capitano Giovanni De Tommaso e i Carabinieri della Compagnia di Viggiano per una operazione che ha permesso di arrestare 6 persone responsabili di atti persecutori, il Capitano Nunzio Pugliese con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza per un’operazione contro un’associazione a delinquere dedita ai reati predatori, il Comandante del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza per aver salvato una donna coinvolta in un grave incidente stradale nel 2025, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale per un’indagine che ha disarticolato un sodalizio dedito al traffico di droga e armi e al sequestro di persona tra Potenza e Avigliano.

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