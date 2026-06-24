Sala Consilina: rubano una borsa all’interno di un’auto parcheggiata davanti al Cimitero
Furto in auto davanti al Cimitero di Sala Consilina. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi ai danni di una donna che aveva lasciato la sua vettura nel parcheggio del luogo sacro.
Qualcuno, in sua assenza, è riuscito a rubare la borsa poggiata sul sedile. All’interno c’erano gli effetti personali, tra cui il portafogli.
Spiacevole la scoperta fatta nel rientrare in auto.
A quel punto non le è rimasto altro da fare che allertare i Carabinieri della locale Compagnia e sporgere denuncia.