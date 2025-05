Paura questa notte a Sala Consilina per un incidente stradale che si è verificato in via Madonna delle Grazie.

Una giovane del posto, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Panda che si è ribaltata lungo la strada.

A causa del rocambolesco incidente la conducente è rimasta ferita e, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure necessarie.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia. In seguito l’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio, mentre il tratto di strada è stato ripristinato dalla Ditta ESA Paciello.