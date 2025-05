FalcoPneus, azienda di riferimento nella vendita e riparazione di pneumatici con sede a Polla, ha preso parte alla fiera CampaniAlleva, un’importante manifestazione dedicata all’agricoltura e all’allevamento che si è tenuta a Benevento.

L’evento ha rappresentato un’opportunità unica per l’azienda non solo di presentare i propri prodotti, ma anche di rafforzare i legami con i clienti e i partner commerciali.

Durante la fiera FalcoPneus ha esposto i suoi prodotti per diversi veicoli, dai mezzi agricoli a quelli commerciali, dimostrando così la propria versatilità e attenzione alle esigenze del mercato. I visitatori hanno avuto l’opportunità di conoscere le ultime novità in fatto di tecnologia dei pneumatici, inclusi modelli progettati per garantire una maggiore sicurezza e durata, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Il focus, in particolare, si è concentrato sui mezzi agricoli e l’iniziativa ha infatti attirato numerosi visitatori, interessati a scoprire come ottimizzare le prestazioni dei propri veicoli e garantire la sicurezza durante la guida.

“Partecipare a CampaniAlleva è stata un’esperienza straordinaria – hanno dichiarato i direttori di FalcoPneus Antonio e Giuseppe Marmo -. Abbiamo avuto l’opportunità di interagire direttamente con i nostri clienti, ascoltare le loro esigenze e mostrar loro come i nostri prodotti possono fare la differenza. La fiera è un’importante vetrina per noi, che ci permette di farci conoscere e di rafforzare la nostra presenza sul territorio. CampaniAlleva è un evento importante per l’agricoltura campana e non potevamo mancare vista la nostra specializzazione in pneumatici agricoli”.

La partecipazione alla fiera CampaniAlleva non solo ha permesso a FalcoPneus di mettere in mostra la propria offerta, ma ha anche sottolineato l’importanza della comunità locale nel sostenere le attività imprenditoriali. L’azienda, radicata sul territorio, si impegna costantemente a fornire prodotti di alta qualità e a mantenere un dialogo aperto con la propria clientela, la loro presenza ha rappresentato infatti un passo significativo verso l’ampliamento della propria rete di clienti e la promozione di un servizio di eccellenza.