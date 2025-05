Si ribalta in strada con l’auto e finisce in ospedale. E’ quanto accaduto oggi ad una donna che stava percorrendo la Via del Mare tra Agropoli e Santa Maria di Castellabate.

Probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia ha perso il controllo della sua Suzuki che si è capovolta sulla carreggiata.

La conducente è rimasta ferita ed è stata portata in ambulanza dai sanitari del 118 all’ospedale. Le sue condizioni, nonostante l’impatto, non sarebbero preoccupanti.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e le squadre del Soccorso Stradale Rega di Castellabate per recuperare e rimuovere l’auto.