Si è svolta ieri sera a Sala Consilina l’inaugurazione della nuova sede dell’ufficio Coldiretti, un evento che ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali, rappresentanti del territorio e tanti soci giunti da tutto il comprensorio.

Tra le istituzioni intervenute si sono distinti Domenico Cartolano, Sindaco di Sala Consilina, accompagnato da tutta l’Amministrazione comunale, Giuseppe Rinaldi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giovanni Caggiano, Presidente della Comunità Montana Tanagro, i consiglieri regionali Corrado Matera e Andrea Volpe. Quest’ultimo, fa sapere Coldiretti Salerno, “ha espresso parole di grande apprezzamento per Coldiretti, riconoscendo l’onestà intellettuale che caratterizza la nostra associazione di categoria, con un particolare ringraziamento a Enzo Tropiano ed Ettore Bellelli per la loro costante presenza e collaborazione”.

Non è mancata la partecipazione dei presidenti del comprensorio Alfonso Scaramuzzo, Nicola Perretta, Felice Cestari e Michele Gallo.

“Questo importante traguardo – sottolinea Coldiretti Salerno – rappresenta una meritata rivincita e un nuovo slancio per tutto l’ufficio, che potrà ora operare in condizioni ottimali per servire al meglio il territorio. Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro a tutto l’ufficio”.