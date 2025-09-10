Dal 15 al 20 settembre oltre 140 centri sanitari distribuiti su tutto il territorio nazionale (più uno in Albania) aderiranno alla Make Sense Campaign, la campagna europea di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori del distretto testa-collo.

L’iniziativa, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC), coinvolgerà una vasta rete di strutture sanitarie pubbliche e private, tra cui ospedali, cliniche, ASL, AUSL e ASST, che in quei giorni renderanno disponibili visite specialistiche a libero accesso o su prenotazione per la popolazione.

L’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC), che si occupa dello studio e della ricerca nel campo dell’oncologia cervico-cefalica, è membro della European Head & Neck Society (EHNS). L’Associazione non ha fini di lucro e persegue lo scopo di favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati ai problemi della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione dei tumori e alla ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico, relativamente al distretto testa-collo.

Gli obiettivi principali della campagna sono due: educare il pubblico sui sintomi e i fattori di rischio delle neoplasie testa-collo per favorirne il riconoscimento tempestivo e sottolineare l’importanza della prevenzione, promuovendo un messaggio che va oltre la singola settimana di iniziative, per incoraggiare pratiche di controllo e stili di vita sani ogni giorno, tutto l’anno.

La Make Sense Campaign rappresenta un appuntamento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica su patologie spesso sottovalutate, ribadendo come una diagnosi precoce possa fare la differenza nell’esito delle cure.

All’iniziativa aderisce anche l’ospedale “Ruggi” di Salerno che metterà a disposizione dei pazienti i suoi ambulatori dell’UOC Clinica Otorinolaringoiatrica, III piano, Corpi C/D nei giorni 15, 16 e 17 settembre dalle ore 8 alle 13. E’ necessaria la prenotazione da effettuare tramite mail all’indirizzo orlruggi@gmail.com oppure telefonando al numero 089 672334.