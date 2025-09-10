Domani 11 settembre, a partire dalle ore 23:30, nel territorio comunale di Atena Lucana sarà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida.

L’intervento sarà effettuato da personale specializzato, con l’ausilio di automezzi e attrezzature idonee. I prodotti utilizzati, registrati e autorizzati dal Ministero della Salute, sono a base di piretroidi di sintesi, in formulazioni a basso impatto ambientale.

La popolazione è invitata a non esporre all’aperto alimenti ed indumenti, a mettere a riparo animali domestici e da compagnia e a chiudere finestre e balconi durante il trattamento.

Si raccomanda inoltre di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini nel centro urbano.