Sala Consilina in preda al dolore per la prematura morte del giovane Mariano Casale

Dolore e sconcerto a Sala Consilina per la prematura scomparsa di Mariano Casale, il 20enne morto sul colpo in seguito ad un incidente avvenuto nella notte sulla Strada Provinciale Teggiano-Polla, nella frazione di Prato Perillo.

L’Alfa Mito sulla quale viaggiava, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con una Golf guidata da un 45enne di Teggiano, che successivamente è stato arrestato perchè positivo alla cocaina, e una BMW guidata da un ragazzo di San Pietro al Tanagro.

Mariano, ragazzo molto educato, era stimato e benvoluto da tutti a Sala Consilina. Diplomato all’Istituto Professionale settore Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Sant’Arsenio, ha lavorato per circa un anno nella famosa pasticceria “Peccati di Gola” a Silla di Sassano e in un locale notturno di Atena Lucana. Attualmente lavorava presso una nota azienda tipografica di Sala Consilina.

Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social di un paese che si stringe intorno al dolore che ha colpito la famiglia Casale. Incolmabile il vuoto che la sua morte ha lasciato nel cuore di papà Pietro e di mamma Enza e nella vita del fratello Alfonso, della sorella Carmen e del cognato Michele.

La salma attualmente si trova presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Annamaria Lotierzo –

