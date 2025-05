Questo pomeriggio il cortile della Scuola Elementare di Sala Consilina, in località Sant’Antonio, si è trasformato in uno spazio di festa, consapevolezza e impegno civico. In questa cornice, il Leo Club Vallo di Diano ha portato a compimento un progetto inserito nell’ambito della tematica “Area e Ambiente”, con la piantumazione simbolica di un albero d’ulivo, emblema di pace, longevità e radicamento nel territorio.

L’iniziativa si inserisce tra le attività promosse a livello nazionale dal multidistretto Leo 108 ITALY e rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno costante che il Leo Club Vallo di Diano porta avanti sul territorio, attraverso azioni concrete a favore dell’ambiente, della crescita civica e del coinvolgimento delle nuove generazioni.

Protagonisti dell’evento sono stati i piccoli alunni dell’Istituto che hanno animato la cerimonia con una gioiosa recita fatta di canti, sorrisi e danze, rendendo ancora più significativo il momento della piantumazione.

A rappresentare il Leo Club erano presenti il responsabile service Michele Grieco e la socia Flavia Battipaglia. Hanno preso parte alla giornata anche l’assessore con deleghe all’Ambiente, Sviluppo sostenibile e Assetto del territorio Teresa Paladino e l’assessore Josefhmari Biscotti con deleghe alla Cultura, Turismo, Spettacolo e Pari opportunità.

Fondamentale è stato inoltre il contributo operativo di Vincenzo Puglia, padre del presidente del Leo Club Angela Puglia, e del nonno che con dedizione e spirito di servizio hanno preso parte attiva alla piantumazione, contribuendo alla buona riuscita della giornata.

Il gesto simbolico della messa a dimora dell’ulivo è stato accolto con entusiasmo da parte di alunni, insegnanti, famiglie e cittadini e ribadisce l’importanza di seminare il valore della cura del territorio e del senso civico. Un piccolo gesto carico di significato: coltivare un albero insieme significa coltivare anche il futuro.