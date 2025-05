Una violenta ondata di maltempo ha colpito questa mattina la provincia di Salerno, causando numerosi disagi alla circolazione e non solo.

In particolare, è stata messa a dura prova l’Università degli Studi di Salerno a Fisciano, dove le piogge incessanti hanno causato danni alle strutture e provocato significativi allagamenti all’interno del campus universitario.

Alcune aree sono state immediatamente transennate per l’interdizione della circolazione a causa degli allagamenti, ma uno dei luoghi più colpiti è stato il bagno degli studenti di uno degli edifici didattici, dove una parte del controsoffitto è crollata. L’incidente ha comportato anche la chiusura temporanea dell’area per permettere le necessarie opere di messa in sicurezza e ripristino.

La situazione ha destato preoccupazione tra gli studenti, alcuni dei quali hanno condiviso l’accaduto sui social commentando il disagio e mettendo in luce la necessità della gestione della sicurezza nei luoghi pubblici. Ricordiamo, infatti, che proprio nei mesi scorsi il campus universitario è stato teatro di un altro importante incidente sempre causato dal maltempo, quando è crollato un albero di grosse dimensioni travolgendo alcuni studenti.

Fortunatamente, nonostante le difficoltà avute in mattinata, non sono stati registrati feriti.

Foto: Spotted Unisa