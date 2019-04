Grandi aziende che lavorano in modo sinergico possono raggiungere grandi traguardi. Un concetto ben conosciuto al Gruppo Stanley che lo scorso 11 aprile ha visitato gli stabilimenti della DFL Lamura a Sala Consilina, uno dei più noti distributori nel Centro-Sud Italia di articoli da ferramenta, giardinaggio, casalinghi, bricolage ed edilizia.

Dopo un tour all’interno dell’azienda, i rappresentanti dell’azienda leader mondiale nella produzione di utensili a mano, elettroutensili ed accessori, hanno incontrato la proprietà e l’alta dirigenza della DFL per studiare le migliori strategie per servire al meglio il mercato del Centro-Sud Italia. Il noto Gruppo, infatti, ha scelto l’azienda valdianese come partner ufficiale per la distribuzione dei loro marchi.

Presenti al tavolo di concertazione Alberto Casati, Vicepresidente e General manager Sud Europa di Black&Decker, Stanley, Dewalt e Usag, Vincenzo Zicaro, General manager Italia di Blank&Decker e Stanley, Vito Galatino, General manager Italia di Dewalt e Usag, Pasquale e Francesco Lamura, amministratori di DFL Gruppo Lamura, Arsenio Spinillo, Direttore generale DFL, Luigi Nasti, Responsabile Marketing e Comunicazione DFL, Michele Giudice, Responsabile commerciale DFL, e Vincenzo Ottati, Buyer DFL.

“Vogliamo migliorare la nostra presenza e raggiungere una copertura capillare in tutta Europa, cominciando proprio dall’Italia, – ha affermato Casati – e per fare questo c’è bisogno di aziende giovani e dinamiche proprio come DFL“.

Durante l’incontro sono state affrontate tematiche importanti che vanno dall’analisi del mercato alle azioni che i due gruppi sono in grado di mettere in atto. Le prospettive sono più che ottimistiche e i risultati che verranno saranno senza precedenti.

Ancora un traguardo importante, dunque, per la DFL che si riconferma un’azienda solida, dinamica e particolarmente stimata anche dai grandi colossi del settore di competenza.

– Chiara Di Miele –