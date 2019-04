Svaligiata nella notte una boutique a Battipaglia. E’ caccia ai ladri

Furto la scorsa notte all’interno di una boutique di abiti da donna a Battipaglia.

I ladri si sarebbero introdotti nel negozio di via Solferino forzando al saracinesca e si sarebbero impossessati di tutti gli abiti che erano all’interno, svaligiando la boutique.

Triste sorpresa per i proprietari del negozio che questa mattina non hanno potuto far altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

La Compagnia di Battipaglia ha così avviato le indagini per risalire ai ladri e recuperare la refurtiva.

– Paola Federico –