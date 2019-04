Controlli dei Carabinieri di Potenza. Denunce per porto abusivo d’arma e possesso di droga

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto con riferimento ai luoghi di aggregazione per i giovani, oltre ad accertamenti in materia di circolazione stradale ed ambientale.

L’operazione ha consentito ai Carabinieri di denunciare diverse persone all’Autorità Giudiziari.

A Lauria è stato denunciato un 47enne del posto che, a seguito di perquisizione domiciliare, è risultato conservare, in un luogo diverso da quello indicato in denuncia, una carabina ad aria compressa, due fucili e varie cartucce. Nella circostanza sono state sequestrate le armi e le munizioni. Denunciato a Moliterno un 59enne del posto per porto abusivo di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico vietato. A Rivello denunciati un 31enne del luogo ed un 43enne proveniente dal cosentino sorpresi, entrambi, in possesso di un coltello di genere proibito.

Sorpreso alla guida della sua auto in stato di ebrezza, è stato denunciato a Marsicovetere un 32enne del posto, mentre a Viggiano un 24enne di quell’area è stato denunciato perché trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di gran lunga superioire al valore consentito. A Lagonegro è stato denunciato un 26enne della provincia di Cosenza coinvolto in un incidente stradale in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre a Tito per lo stesso motivo è stato denunciato un 22enne del posto.

Sono stati, inoltre, segnalati ai competenti uffici delle Prefetture, per uso personale di stupefacenti, un 52enne ed un 25enne di Bella trovati in possesso di circa 1 grammo di marijuana ciascuno; a Villa D’Agri, un 45enne della zona trovato in possesso di oltre 2 grammi di hashish; a Potenza, un 26enne nigeriano ed un 23enne della provincia, i quali sono stati trovati in possesso di eroina, di vario materiale utile al confezionamento della droga e di una discreta somma di denaro contante, oltre che, per il secondo dei due, di circa 4 grammi di marijuana.

– Paola Federico –