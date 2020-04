Sala Consilina: il gruppo consiliare Salesi chiede un incremento dei giorni di apertura degli uffici postali

I consiglieri comunali del gruppo Salesi, Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino, hanno scritto al Direttore di Poste Italiane – Sede Centrale di Sala Consilina per richiedere un incremento dei giorni di apertura della sede centrale e delle succursali operative.

“Fino ad oggi sono state operative la sede centrale di Sala Consilina e quella di Trinità” spiegano i consiglieri che però evidenziano “l’alto numero di utenti che utilizza il servizio postale e gli inevitabili assembramenti che si sono creati nei giorni scorsi“.

E’ proprio per questo motivo che il gruppo Salesi chiede che venga aumentato il numero di giorni di apertura settimanale degli uffici postali della cittadina, “al fine di consentire una più distribuita affluenza degli utenti ed evitare così il crearsi di pericolosi assembramenti all’esterno delle strutture, con lo scopo di garantire e tutelare il più possibile la salute e la sicurezza dei cittadini e degli impiegati o individuare una soluzione alternativa come la prenotazione in ragione delle operazioni da compiere“.

– Chiara Di Miele –