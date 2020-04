Covid-19 e Fase 2. Piero De Luca:”Il Governo sta lavorando a un Piano prudente con riaperture equilibrate”

Bene ripartire, ma “vanno scongiurate fughe in avanti” a livello regionale. Lo sostiene Piero De Luca, deputato del Pd il quale osserva:”Per la fase due di ripartenza del Paese è necessario elaborare un piano strategico coordinato con linee guida comuni a livello nazionale”.

Per il parlamentare salernitano vanno scongiurate fughe in avanti pericolose e irresponsabili che rischiano di vanificare gli enormi sforzi fatti finora per contrastare il Coronavirus.

“È per questo – spiega – che il Governo sta lavorando a un piano prudente volto a riaprire in modo equilibrato e progressivo tutte le attività economiche e sociali del Paese. Un piano che trovi un punto di equilibrio ragionevole tra la tutela della salute, la vita dei nostri cittadini e l’esigenza di riaccendere il motore e il tessuto produttivo del Paese“.

“Uniti ma in sicurezza ripartiremo con ancora più forza” conclude.

– Chiara Di Miele –