La Piazza Cilento-Vallo di Diano dell’associazione culturale Schierarsi organizza per sabato 25 gennaio l’evento dal titolo “Commissariato Polizia di Stato nel Vallo di Diano: l’ora delle decisioni e delle responsabilità” che si terrà alle ore 17.30 nell’Auditorium Cappuccini a Sala Consilina.

“Atteso che il Vallo di Diano, come rilevato nelle relazioni semestrali della D.I.A., è un comprensorio di particolare interesse delle organizzazioni criminali per le loro illecite attività e per espandere le zone di influenza anche nei territori contigui, determinando una situazione sempre più critica per la sicurezza e il controllo dei flussi malavitosi, vi invitiamo a partecipare e ad intervenire all’incontro finalizzato a trovare intese e strategie fra le varie componenti politiche e associazionistiche del territorio per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano” fanno sapere dall’associazione.

All’evento moderato dal referente nazionale “Giustizia” dell’associazione Schierarsi, prof. Angelo Zanfardino, e dal giornalista Michele Ficetola, seguiranno i saluti del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano.

Sono invitati a partecipare e intervenire sindaci, amministratori, rappresentanti delle associazioni e dei comitati del Vallo di Diano e dei territori contigui del Golfo di Policastro, del Tanagro e della Valle del Calore.

Interverrà anche Vito Avallone, coordinatore nazionale Gruppi locali dell’associazione Schierarsi.