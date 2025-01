Momenti di tensione questa mattina a Salerno sul Lungomare Trieste, nei pressi delle Poste.

Qui un giovane è stato accoltellato nel corso di una lite avvenuta fra tre persone. I sanitari del 118 intervenuti per soccorrerlo lo hanno successivamente condotto all’ospedale “Ruggi”. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini e chiarire le cause dell’episodio di violenza.

I poliziotti della Sezione Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti tempestivamente e hanno fermato un cittadino extracomunitario che è stato condotto in ufficio per gli ulteriori approfondimenti investigativi da parte della locale Squadra Mobile.

Intanto è polemica sulla questione sicurezza in città e su quanto accaduto è intervenuto il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota: “Da troppi anni denunciamo il pericolo del Lungomare, terra di nessuno tra spacciatori, tossicodipendenti ed extracomunitari non regolari, situazione resa ancora più grave dalla demenziale scelta sulla insufficiente illuminazione pubblica, che favorisce la delinquenza”.