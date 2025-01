E’ finito agli arresti domiciliari l’uomo che il pomeriggio del 24 dicembre avrebbe inferto delle coltellate ad un 38enne davanti ad un bar sul Corso Europa a Pontecagnano Faiano.

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, al comando del Capitano Samuele Bileti, hanno eseguito un’ordinanza di inasprimento della misura cautelare, disposta dal Gip su richiesta del pm Staiano.

Il 31enne inizialmente era stato sottoposto all’obbligo di dimora per resistenza a pubblico ufficiale verificatasi a Salerno, ma in seguito a quanto accaduto alla vigilia di Natale per lui sono scattati i domiciliari.

Dopo l’episodio di violenza davanti al bar lui e un amico furono denunciati per concorso in lesioni aggravate e porto abusivo di coltello.

La lite con la vittima delle coltellate passò presto dalle parole ai fatti e ad avere la peggio fu il 38enne trasportato successivamente al “Ruggi” di Salerno.

