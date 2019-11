Sala Consilina: il 22 novembre l’Osservatorio Europeo del Paesaggio organizza la Giornata degli alberi

Si terrà venerdì 22 novembre alle ore 9.30 presso l’Aula Magna delle Scuole Elementari in via Matteotti a Sala Consilina la “Giornata degli alberi” organizzata dall’Osservatorio Europeo del Paesaggio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. Camera”, Legambiente Campania e con il Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano.

L’incontro tratterà il tema della tutela e della valorizzazione del patrimonio forestale a contrasto dei mutamenti climatici. I saluti saranno affidati al Dirigente Scolastico Pietro Mandia e al presidente del Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano Antonio Casale. Seguiranno gli interventi di Angelo Paladino presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio, di Raffaele Accetta presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, di Giuseppe Gorga dirigente del Servizio Foreste Regione Campania e di Michele Buonomo di Legambiente Campania.

In occasione dell’evento saranno consegnati alberi a tutte le Associazioni del territorio, affinché vengano piantati e curati nel tempo quale contributo per la salvaguardia del Pianeta.

Inoltre sarà allestita una mostra di bonsai a cura dell’Associazione “In memoria di Angelo Paladino” di Sala Consilina.

– Antonella D’Alto –