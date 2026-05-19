Il 22 maggio alle ore 14.30 si terrà un corso formativo per responsabili finanziari e revisori degli Enti Locali presso la Sala Consilinum Senatoris in via Quattro Querce a Sala Consilina.

Indirizzi di saluto affidati a Nunzio Ritorto, presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Sala Consilina-Lagonegro, all’avvocato amministrativista Nicola Senatore, al sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano, al presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito e al presidente di Ancrel Salerno Ciro Di Lascio.

I lavori saranno moderati da Francesco Coccaro, presidente della Commissione Enti Locali presso l’Ordine dei Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro.

Interverranno per relazionare sull’argomento il commercialisti Giuseppe Vanni, pubblicista esperto di finanza pubblica e di terzo settore, Jacopo Cavallini, professore associato all’Università di Pisa – Dipartimento di Economia e Management, Amelia Savastano, commercialista e revisore degli Enti Locali, Bruno Ricciardi, commercialista e funzionario del servizio finanziario al Comune di Cava de’ Tirreni, Marco Nappi Quintiliano della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, Eugenio Russo, commercialista e vicepresidente di Ancrel Salerno oltre che docente a contratto di UNISA.

La partecipazione al seminario è gratuita e consente di acquisire 5 crediti formativi per ciascun incontro validi per l’iscrizione o il mantenimento al Registro dei Revisori degli Enti Locali dietro superamento del test finale. Per gli iscritti agli Ordini dei Commercialisti saranno riconosciuti anche i crediti formativi ordinari validi ai fini della FPC.

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