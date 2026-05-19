Lite familiare degenera in violenza a Salerno.

Ieri la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, è intervenuta in zona Largo Alfonso Menna a seguito di una richiesta di intervento.

Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno individuato un uomo, un salernitano di 36 anni, che avrebbe tenuto dei comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari presenti all’interno dell’abitazione. Durante le fasi dell’intervento l’uomo avrebbe opposto attiva resistenza agli agenti, proferendo minacce e attuando anche atteggiamenti violenti.

Nel tentativo di contenerlo e metterlo in sicurezza, tre agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. E’ stata inoltre danneggiata anche un’auto di servizio della Polizia di Stato.

Al termine degli accertamenti il 36enne è stato arrestato perché ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.

Dell’arresto è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria, la quale ha disposto che l’indagato fosse trasportato presso la Casa Circondariale di Salerno in attesa del rito direttissimo. Sono in corso ulteriori approfondimenti anche in relazione al contesto familiare nel quale è maturato l’intervento.

Si precisa che il provvedimento adottato è eseguito nella fase delle indagini preliminari e che pertanto la responsabilità della persona arrestata sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.